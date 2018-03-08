FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中国两会
#贸易战
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 8, 2018 / 10:00 AM / 更新于 a day ago

BRIEF-Linde CEO says no agreement yet with regulators on divestitures

1 分钟阅读

March 8 (Reuters) - Linde:

* CEO SAYS EXPECTS THAT HEALTHCARE AND ENGINEERING WILL REMAIN WITHIN THE COMPANY AFTER PRAXAIR MERGER

* CEO SAYS STILL BELOW 3.7 BILLION SALES THRESHOLD OF POTENTIAL DIVESTITURES, AHEAD OF PRAXAIR MERGER

* CEO SAYS HAVE NOT YET AGREED WITH REGULATORS ON EXACT SHAPE OF DIVESTITURE PORTFOLIO

* CFO SAYS ARE IN TALKS WITH DEUTSCHE BOERSE OVER REMAINING IN GERMANY’S DAX INDEX AFTER PRAXAIR MERGER, CAN MEET ALL CRITERIA

* CEO SAYS TALKS ON SALE OF GIST IN ‘HOT PHASE’, BUT CAN STILL FALL APART; WILL NOT TAKE WRITEDOWNS ON GIST Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below