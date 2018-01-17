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January 17, 2018 / 12:51 PM / a day ago

BRIEF-Lippert Components To Acquire Marine And Industrial Supplier Taylor Made Group

1 分钟阅读

Jan 17 (Reuters) - LCI Industries:

* LIPPERT COMPONENTS AGREES TO ACQUIRE MARINE AND INDUSTRIAL SUPPLIER TAYLOR MADE GROUP, LLC

* LCI INDUSTRIES - WHOLLY-OWNED UNIT, LIPPERT COMPONENTS EXPECTS TO ENTER INTO AN AGREEMENT TO ACQUIRE TAYLOR MADE GROUP LLC

* LCI INDUSTRIES - UPON DEAL CLOSING, MAJORITY OF TAYLOR MADE TEAM TO REMAIN WITH CO TO LEAD ACQUIRED BUSINESS UNDER DIRECTION OF JASON FALK

* LCI INDUSTRIES - ‍EXPECT THE ACQUISITION TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO LCI‘S EARNINGS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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