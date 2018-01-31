BRIEF-Littelfuse Reports Q4 Adjusted Earnings Per Share $1.81

Jan 31 (Reuters) - Littelfuse Inc:
* Q4 SALES $304.8 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $299.4 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.68 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.76, REVENUE VIEW $369.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* 2018 FY CAPEX EXPECTED TO BE IN RANGE OF $80 MILLION TO $85 MILLION, INCLUDING EXPENDITURES FOR IXYS’ OPERATIONS
* LITTELFUSE - QTRLY GAAP DILUTED LOSS PER SHARE INCLUDES $52.5 MILLION OF CHARGES DUE TO ONE-TIME TAX CHARGE OF $49 MILLION FOR ENACTMENT OF TAX CUTS AND JOBS ACT Source text for Eikon: Further company coverage: