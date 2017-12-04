FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​
频道
专题
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
半岛局势
中国外长王毅称半岛局势再度趋于紧张 中方对此感到遗憾
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
中国财经
财新11月中国服务业PMI和综合PMI升至51.9和51.6 均为三个月高点
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
深度分析
焦点：OPEC的11月产出降至5月以来最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年12月4日 / 下午4点15分 / 更新于 20 小时前

BRIEF-LKQ Enters Amendment To Credit Agreement Dated Jan 29, 2016​

1 分钟阅读

Dec 4 (Reuters) - Lkq Corp:

* LKQ -ON DEC 1, CO ENTERED INTO AMENDMENT NO. 2 TO FOURTH AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT WHICH AMENDS AGREEMENT DATED JAN 29, 2016 - SEC FILING​

* LKQ CORP - AMENDMENT NO. 2 EXTENDS MATURITY DATE BY APPROXIMATELY TWO YEARS TO JANUARY 29, 2023

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 TO INCREASE TOTAL AVAILABILITY UNDER REVOLVING CREDIT FACILITY‘S MULTICURRENCY COMPONENT FROM $2.45 BILLION TO $2.75 BILLION​

* LKQ CORP - ‍ AMENDMENT NO. 2 MODIFIES CERTAIN TERMS TO INCREASE ABILITY OF LKQ AND ITS SUBSIDIARIES TO INCUR ADDITIONAL INDEBTEDNESS​ Source text : [bit.ly/2jNsNIf] Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below