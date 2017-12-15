FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-LLB sees steady 2017 net profit
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#瑞士市场报道
December 15, 2017 / 8:17 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-LLB sees steady 2017 net profit

1 分钟阅读

Dec 15 (Reuters) - Liechtensteinische Landesbank AG :

* SAYS ‍LLB GROUP EXPECTS 2017 NET PROFIT TO BE AT LEVEL OF PREVIOUS YEAR​

* SAYS ‍IF MARKET CONDITIONS STAY SAME UNTIL END OF YEAR, LLB GROUP‘S NET PROFIT FOR 2017 FISCAL YEAR IS LIKELY TO BE AT LEVEL OF PREVIOUS YEAR (CHF 103.9 MILLION)​

* LLB - ‍THIS TAKES ACCOUNT OF DEPOSIT AT HIGH COURT OF JUSTICE IN LONDON IN CONNECTION WITH A LAWSUIT INVOLVING LLB VERWALTUNG (SWITZERLAND) LTD​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Michael Shields)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below