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January 19, 2018 / 12:09 PM / a day ago

BRIEF-Lowe's Announces Three New Appointments To Board Of Directors

1 分钟阅读

Jan 19 (Reuters) - Lowe’s Companies Inc:

* LOWE‘S ANNOUNCES THREE NEW APPOINTMENTS TO BOARD OF DIRECTORS

* LOWE‘S ANNOUNCES THREE NEW APPOINTMENTS TO BOARD OF DIRECTORS

* LOWE‘S COMPANIES - ‍ APPOINTED DAVID BATCHELDER, CO-FOUNDER OF RELATIONAL INVESTORS, AND LISA WARDELL, CEO OF ADTALEM GLOBAL EDUCATION, TO ITS BOARD

* LOWE‘S COMPANIES INC - WILL NOMINATE BATCHELDER, WARDELL AND NEW NOMINEE BRIAN C. ROGERS FOR ELECTION AT LOWE‘S 2018 ANNUAL MEETING OF SHAREHOLDERS

* LOWE‘S COMPANIES INC - FOLLOWING ROBERT JOHNSON‘S RETIREMENT, LOWE‘S BOARD WILL BE COMPOSED OF 13 DIRECTORS Source text for Eikon: Further company coverage:

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