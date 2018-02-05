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February 5, 2018 / 9:17 PM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Lululemon Athletica Says Agreed To Pay Laurent Potdevin Lump Sum Cash Payment Of $3.4 Mln As Soon As Practicable After Effective Date Of Separation

1 分钟阅读

Feb 5 (Reuters) - Lululemon Athletica Inc:

* LULULEMON ATHLETICA - AGREED TO PAY LAURENT POTDEVIN LUMP SUM CASH PAYMENT OF $3.4 MILLION AS SOON AS PRACTICABLE AFTER EFFECTIVE DATE OF SEPARATION

* LULULEMON ATHLETICA INC - POTDEVIN WILL NOT RECEIVE ANY CONTINUED OR ACCELERATED VESTING OF ANY OUTSTANDING EQUITY AWARDS

* LULULEMON - IN CONNECTION WITH POTDEVIN’S RESIGNATION, CO TO MAKE CASH PAYMENT $1.65 MILLION TO BE PAID OVER A PERIOD OF 18 MONTHS Source text: [bit.ly/2EjTwbl] Further company coverage:

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