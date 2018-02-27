BRIEF-Lumber Liquidators Q4 Earnings Per Share $0.10

Feb 27 (Reuters) - Lumber Liquidators Holdings Inc:
* LUMBER LIQUIDATORS ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* SEES 2018 TOTAL REVENUE GROWTH PERCENTAGE IN MID-TO-UPPER SINGLE DIGITS
* SEES 2018 COMPARABLE STORE SALES GROWTH PERCENTAGE IN MID-SINGLE DIGITS FOR YEAR, WITH Q1 IN LOW SINGLE DIGITS
* SEES 2018 CAPITAL SPENDING OF $15 MILLION TO $20 MILLION
* LUMBER LIQUIDATORS SEES 2018 OPERATING PROFIT MARGIN EXCLUDING LEGACY LEGAL AND UNUSUAL ITEMS IN LOW- TO MID-SINGLE DIGITS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.09, REVENUE VIEW $264.3 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: