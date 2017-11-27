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BRIEF-Luther Burbank Sees IPO Of 11.35 Mln Shares Of Common Stock‍​
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#公司新闻(英文)
2017年11月27日 / 晚上6点30分 / 1 天前

BRIEF-Luther Burbank Sees IPO Of 11.35 Mln Shares Of Common Stock‍​

1 分钟阅读

Nov 27 (Reuters) - Luther Burbank Corp:

* LUTHER BURBANK CORP SEES IPO OF 11.35 MILLION SHARES OF COMMON STOCK - SEC FILING‍​

* LUTHER BURBANK CORP SAYS EXPECTS INITIAL PUBLIC OFFERING PRICE TO BE BETWEEN $10.50 AND $12.50 PER SHARE

* LUTHER BURBANK - INTEND TO USE PORTION OF NET PROCEEDS TO FUND CASH DISTRIBUTION TO CO‘S EXISTING SHAREHOLDERS IN THE AMOUNT OF $40 MILLION

* LUTHER BURBANK - THE DISTRIBUTION IS RELATED TO THE TERMINATION OF CO'S STATUS AS AN S CORPORATION Source text : bit.ly/2ACUmP7 Further company coverage:

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