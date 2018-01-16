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January 16, 2018 / 12:35 PM / 2 days ago

BRIEF-Maersk And IBM To Form Joint Venture Applying Blockchain To Improve Global Trade And Digitize Supply Chains

2 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - International Business Machines Corp :

* MAERSK AND IBM TO FORM JOINT VENTURE APPLYING BLOCKCHAIN TO IMPROVE GLOBAL TRADE AND DIGITIZE SUPPLY CHAINS

* IBM - ‍MAERSK AND IBM HAVE NAMED MICHAEL J. WHITE, FORMER PRESIDENT OF MAERSK LINE IN NORTH AMERICA, AS CEO OF NEW COMPANY​

* IBM - UPON REGULATORY CLEARANCE, SOLUTIONS FROM JOINT VENTURE EXPECTED TO BECOME AVAILABLE WITHIN SIX MONTHS

* IBM - AIM OF NEW CO WILL BE TO OFFER A JOINTLY DEVELOPED GLOBAL TRADE DIGITIZATION PLATFORM DESIGNED FOR USE BY ENTIRE GLOBAL SHIPPING ECOSYSTEM

* IBM - NEW COMPANY WILL BE HEADQUARTERED IN NEW YORK METROPOLITAN AREA

* IBM - NEW CO INITIALLY PLANS TO COMMERCIALIZE TWO CORE CAPABILITIES AIMED AT “DIGITIZING GLOBAL SUPPLY CHAIN FROM END-TO-END”

* IBM - CORE CAPABILITIES THAT NEW CO INITIALLY PLANS TO COMMERCIALIZE INCLUDE A SHIPPING INFORMATION PIPELINE & PAPERLESS TRADE

* IBM - ADDITIONAL GOVERNMENT AUTHORITIES, INCLUDING SINGAPORE & PERUVIAN CUSTOMS, WILL EXPLORE COLLABORATING WITH JV PLATFORM TO FACILITATE TRADE FLOWS

* IBM - GLOBAL TERMINAL OPERATORS APM TERMINALS AND PSA INTERNATIONAL WILL USE JV PLATFORM TO “ENRICH” PORT COLLABORATION AND IMPROVE TERMINAL PLANNING Source text for Eikon: Further company coverage:

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