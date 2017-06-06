BRIEF-Maersk Oil says Qatar diplomatic spat has not impacted oil production, operations

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June 6 (Reuters) - MAERSK OIL, A UNIT OF A.P. MOLLER-MAERSK :
* SAYS QATAR DIPLOMATIC SPAT HAS NOT IMPACTED OIL PRODUCTION, OPERATIONS IN THE COUNTRY
* "OUR FIRST PRIORITY IS TO MINIMISE CONCERN AND DISRUPTION FOR OUR EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND OUR SUPPLIERS IN QATAR"
* "OUR PRODUCTION OPERATIONS HAVE NOT BEEN IMPACTED. WE ARE WORKING CLOSELY WITH QATAR PETROLEUM AND OTHER RELEVANT AUTHORITIES AND MONITOR AND ASSESS THE SITUATION GOING FORWARD"
* MAERSK OIL PRODUCES ABOUT 300,000 BPD OF AL-SHAHEEN CRUDE OIL IN QATAR FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen, editing by Gwladys Fouche)