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BRIEF-Maersk Oil says Qatar diplomatic spat has not impacted oil production, operations
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2017年6月6日 / 上午9点06分 / 2 个月内

BRIEF-Maersk Oil says Qatar diplomatic spat has not impacted oil production, operations

路透新闻部

1 分钟阅读

June 6 (Reuters) - MAERSK OIL, A UNIT OF A.P. MOLLER-MAERSK :

* SAYS QATAR DIPLOMATIC SPAT HAS NOT IMPACTED OIL PRODUCTION, OPERATIONS IN THE COUNTRY

* "Maersk Oil Is Following Developments in Qatar Closely"

* "OUR FIRST PRIORITY IS TO MINIMISE CONCERN AND DISRUPTION FOR OUR EMPLOYEES, THEIR FAMILIES AND OUR SUPPLIERS IN QATAR"

* "OUR PRODUCTION OPERATIONS HAVE NOT BEEN IMPACTED. WE ARE WORKING CLOSELY WITH QATAR PETROLEUM AND OTHER RELEVANT AUTHORITIES AND MONITOR AND ASSESS THE SITUATION GOING FORWARD"

* MAERSK OIL PRODUCES ABOUT 300,000 BPD OF AL-SHAHEEN CRUDE OIL IN QATAR FURTHER COMPANY COVERAGE: (Reporting by Jacob Gronholt-Pedersen, editing by Gwladys Fouche)

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