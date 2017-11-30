BRIEF-Maersk Says Deal For Hamburg Süd Closed

Nov 30 (Reuters) - A.P. Moller-Maersk:
* A.P. MØLLER - MÆRSK A/S – MAERSK LINE A/S’ ACQUISITION OF HAMBURG SÜD CLOSED
* ALL REGULATORY APPROVALS HAVE NOW BEEN OBTAINED AND ACQUISITION WAS CLOSED TODAY.
* SAYS IT WOULD ACQUIRE GERMAN CONTAINER SHIPPING LINE HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG FROM OETKER GROUP
* SAYS DEAL FOR EUR 3.7 BILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS
* SAYS NET IMPACT ON UNDERLYING RESULT FROM CONSOLIDATION OF HAMBURG SÜD WILL BE IMMATERIAL Source text for Eikon: Further company coverage: