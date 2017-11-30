FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Maersk Says Deal For Hamburg Süd Closed
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 下午4点54分 / 更新于 15 小时前

BRIEF-Maersk Says Deal For Hamburg Süd Closed

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - A.P. Moller-Maersk:

* A.P. MØLLER - MÆRSK A/S – MAERSK LINE A/S’ ACQUISITION OF HAMBURG SÜD CLOSED

* ‍ALL REGULATORY APPROVALS HAVE NOW BEEN OBTAINED AND ACQUISITION WAS CLOSED TODAY.​

* SAYS ‍IT WOULD ACQUIRE GERMAN CONTAINER SHIPPING LINE HAMBURG SÜDAMERIKANISCHE DAMPFSCHIFFFAHRTS-GESELLSCHAFT KG FROM OETKER GROUP​

* SAYS DEAL FOR ‍EUR 3.7 BILLION ON A CASH AND DEBT-FREE BASIS​

* ‍OVERALL APMM GUIDANCE FOR 2017 REMAINS UNCHANGED​

* SAYS ‍NET IMPACT ON UNDERLYING RESULT FROM CONSOLIDATION OF HAMBURG SÜD WILL BE IMMATERIAL​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below