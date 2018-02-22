FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#中美关系
#比特币
#半岛局势
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 22, 2018 / 11:15 AM / 2 days ago

BRIEF-Magna Q4 Earnings Per Share $1.53

1 分钟阅读

Feb 22 (Reuters) - Magna International Inc:

* MAGNA ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND 2017 RESULTS AND RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 20%

* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.57

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.53

* Q4 SALES ROSE 12 PERCENT TO $10.4 BILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.55, REVENUE VIEW $10.12 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* QTRLY ‍RECORD SALES OF $10.4 BILLION, UP 12% FROM Q4 OF 2016​

* RAISES QUARTERLY CASH DIVIDEND BY 20% TO $0.33 PER SHARE

* MAGNA INTERNATIONAL- ‍2018 OUTLOOK REMAINS UNCHANGED EXCEPT THAT EUROPEAN LIGHT VEHICLE PRODUCTION UNITS HAVE INCREASED FROM 22.3 MILLION TO 22.4 MILLION UNITS​

* SAYS ‍HAVE MADE PROVISIONAL ESTIMATES AND RECORDED NET $23 MILLION REDUCTION IN INCOME TAX EXPENSE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below