FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mainstreet Health Investments Issues Preferred Shares, Acquires 3 Private Care Communities
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 22, 2017 / 4:53 PM / 3 days ago

BRIEF-Mainstreet Health Investments Issues Preferred Shares, Acquires 3 Private Care Communities

1 分钟阅读

Dec 22 (Reuters) - Mainstreet Health Investments Inc :

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC. (TO BE RENAMED INVESQUE INC.) ANNOUNCES ISSUANCE OF CONVERTIBLE PREFERRED SHARES AND ACQUISITION OF THREE PRIVATE PAY MEMORY CARE COMMUNITIES

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - SUBSCRIPTION AGREEMENT IS IN RESPECT OF ISSUANCE OF CLASS A CONVERTIBLE PREFERRED SHARES OF CO FOR PROCEEDS OF $54 MILLION

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS INC - PROCEEDS FROM INVESTMENT TO BE USED FOR REPAYMENT OF DEBT AMONG OTHERS

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - ENTERED INTO AGREEMENT TO ACQUIRE THREE FREESTANDING MEMORY CARE COMMUNITIES FOR A PURCHASE PRICE OF $21.5 MILLION

* MAINSTREET HEALTH INVESTMENTS - WILL FUND ACQUISITION OF PROPERTIES THROUGH A COMBINATION OF NEW DEBT, CASH ON HAND & PROCEEDS FROM INVESTMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below