FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
February 27, 2018 / 4:37 PM / 更新于 a day ago

BRIEF-Marathon Partners Delivers Letter To J. Alexander's Chairman

1 分钟阅读

Feb 27 (Reuters) - Marathon Partners Equity Management:

* MARATHON PARTNERS DELIVERS LETTER TO J. ALEXANDER‘S CHAIRMAN FRANK MARTIRE

* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS FIRM, AFFILIATED INVESTMENT FUNDS OWN APPROXIMATELY 6.8% OF COMMON STOCK OF J. ALEXANDER‘S HOLDINGS​

* ‍MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- RECOMMENDS J ALEXANDERS BOARD APPOINT NEW, INDEPENDENT DIRECTORS‍​

* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT SAYS URGES J. ALEXANDER‘S HOLDINGS TO FORM SPECIAL COMMITTEE OF INDEPENDENT DIRECTORS TO EXPLORE ALL STRATEGIC ALTERNATIVES

* ‍MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT- ALSO URGES J. ALEXANDER FOR ENGAGEMENT OF INDEPENDENT INVESTMENT BANK TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below