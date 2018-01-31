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January 31, 2018 / 5:48 PM / in 2 days

BRIEF-Marathon Partners Urges J. Alexander's To Release Preliminary Voting Results From Special Meeting

1 分钟阅读

Jan 31 (Reuters) - Marathon Partners Equity Management LLC:

* MARATHON PARTNERS APPALLED BY J. ALEXANDER‘S ADJOURNMENT OF SPECIAL MEETING TO DELAY THE FAILED SHAREHOLDER VOTE ON THE PROPOSED ACQUISITION OF 99 RESTAURANTS

* MARATHON PARTNERS EQUITY MANAGEMENT - CALL ON J. ALEXANDER‘S TO RELEASE PRELIMINARY VOTING RESULTS FROM TUESDAY‘S ADJOURNED SPECIAL MEETING

* MARATHON PARTNERS - REMAIN SKEPTICAL THAT MAJORITY OF SHAREHOLDERS VOTED TO APPROVE PROPOSED ACQUISITION OF 99 RESTAURANTS LLC

* MARATHON PARTNERS - TO URGE REVIEW OF ALL STRATEGIC ALTERNATIVES IF J ALEXANDERS SHAREHOLDERS REJECT 99 RESTAURANTS​ DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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