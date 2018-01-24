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January 24, 2018 / 11:52 AM / 更新于 18 hours ago

BRIEF-Marine Products Corp Posts Q4 Earnings Per Share $0.10

1 分钟阅读

Jan 24 (Reuters) - Marine Products Corp:

* MARINE PRODUCTS CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.10

* Q4 SALES ROSE 14.6 PERCENT TO $65.59 MILLION

* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.15 EXCLUDING ITEMS

* ‍DURING 2018, CO ESTIMATES ITS ANNUAL EFFECTIVE TAX RATE WILL BE ABOUT IN LOW 20 PERCENT RANGE​

* ‍BELIEVES THAT IT WILL BENEFIT FROM LOWER TAX RATE THROUGH INCREASED EARNINGS AND OPERATING CASH FLOW IN 2018​

* MARINE PRODUCTS- “DEALER INVENTORIES AND BACKLOG ARE SLIGHTLY HIGHER THAN AT THIS TIME IN 2016 AS WE PREPARE TO SUPPORT DEALER DEMAND IN COMING MONTHS”​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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