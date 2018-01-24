BRIEF-Marine Products Corp Posts Q4 Earnings Per Share $0.10

Jan 24 (Reuters) - Marine Products Corp:
* MARINE PRODUCTS CORPORATION REPORTS FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS
* DURING 2018, CO ESTIMATES ITS ANNUAL EFFECTIVE TAX RATE WILL BE ABOUT IN LOW 20 PERCENT RANGE
* BELIEVES THAT IT WILL BENEFIT FROM LOWER TAX RATE THROUGH INCREASED EARNINGS AND OPERATING CASH FLOW IN 2018
* MARINE PRODUCTS- “DEALER INVENTORIES AND BACKLOG ARE SLIGHTLY HIGHER THAN AT THIS TIME IN 2016 AS WE PREPARE TO SUPPORT DEALER DEMAND IN COMING MONTHS” Source text for Eikon: Further company coverage: