BRIEF-Marinemax Reports Q1 Earnings Per Share $0.19

Jan 24 (Reuters) - Marinemax Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.00 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.19 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REVENUE GREW OVER $10 MILLION, OR 4.4% TO $236.9 MILLION FOR QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2017 FROM $226.9 MILLION IN COMPARABLE PERIOD LAST YEAR
* QTRLY SAME-STORE SALES WERE FLAT AS COMPARED TO 28% SAME-STORE SALES GROWTH IN SAME PERIOD LAST YEAR
* SAYS “TRENDS IN THE QUARTER WERE GENERALLY ENCOURAGING” Source text for Eikon: Further company coverage: