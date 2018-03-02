FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 2, 2018 / 5:08 PM / a day ago

BRIEF-MarketAxess Announces Feb 2018 Total Monthly Trading Volume Of $157.8 Bln

1 分钟阅读

March 2 (Reuters) - MarketAxess Holdings Inc:

* MARKETAXESS ANNOUNCES MONTHLY VOLUME STATISTICS FOR FEBRUARY 2018

* MARKETAXESS HOLDINGS - FEB TOTAL MONTHLY TRADING VOLUME $157.8 BILLION, CONSISTING OF $84.1 BILLION IN U.S. HIGH-GRADE VOLUME, $69.5 BILLION IN OTHER CREDIT VOLUME

* MARKETAXESS HOLDINGS - ‍QUARTER-TO-DATE TOTAL VARIABLE TRANSACTION FEES PER MILLION ARE CURRENTLY ABOUT 6% BELOW Q4 OF 2017​

* MARKETAXESS HOLDINGS INC - ‍TOTAL MONTHLY TRADING VOLUME FOR FEB, ALSO CONSISTS OF $4.2 BILLION IN LIQUID PRODUCTS VOLUME​

* MARKETAXESS HOLDINGS - QUARTER-TO-DATE TOTAL VARIABLE TRANSACTION FPM FALL PRIMARILY DUE TO HIGHER PERCENT OF U.S. HIGH-GRADE TRADING VOLUME IN LARGER TRADE SIZES

* MARKETAXESS HOLDINGS INC - QUARTER-TO-DATE TOTAL VARIABLE TRANSACTION FPM FALL ALSO DUE TO A DECLINE IN YRS-TO-MATURITY FOR U.S. HIGH-GRADE BONDS Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below