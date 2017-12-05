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BRIEF-Marriott Signs New Co-Brand Credit Card Agreements With JPMorgan Chase, American Express
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#公司新闻(英文)
2017年12月5日 / 下午1点51分 / 更新于 21 小时前

BRIEF-Marriott Signs New Co-Brand Credit Card Agreements With JPMorgan Chase, American Express

1 分钟阅读

Dec 5 (Reuters) - Marriott International Inc:

* MARRIOTT INTERNATIONAL SIGNS NEW CO-BRAND CREDIT CARD AGREEMENTS WITH JPMORGAN CHASE AND AMERICAN EXPRESS

* MARRIOTT - REACHED NEW AGREEMENTS WITH JPMORGAN CHASE & AMERICAN EXPRESS FOR U.S.-ISSUED, CO-BRAND CREDIT CARDS ASSOCIATED WITH LOYALTY PROGRAMS

* MARRIOTT - MARRIOTT EXPECTS TO INTRODUCE NEW, CO-BRAND PRODUCTS STARTING IN 2018

* MARRIOTT - FOR NOW, THERE WILL BE NO CHANGES TO MARRIOTT‘S EXISTING CO-BRAND CARDS FOR MEMBERS Source text for Eikon: Further company coverage:

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