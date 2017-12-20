FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Martin Marietta Materials Issues $300 Mln Floating Rate Senior Notes Due 2019
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
深度分析
综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
时事要闻
联合国安理会通过新制裁决议 朝鲜斥为战争行为
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 20, 2017 / 8:25 PM / 5 days ago

BRIEF-Martin Marietta Materials Issues $300 Mln Floating Rate Senior Notes Due 2019

2 分钟阅读

Dec 20 (Reuters) - Martin Marietta Materials Inc:

* MARTIN MARIETTA MATERIALS SAYS ISSUED $300 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF FLOATING RATE SENIOR NOTES DUE 2019 - SEC FILING

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS ALSO ISSUED $500 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 3.500% SENIOR NOTES DUE 2027

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS ALSO ISSUED $600 MILLION AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 4.250% SENIOR NOTES DUE 2047

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS THE 2019 FLOATING RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 20, 2019

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS THE 2027 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 15, 2027 AND WILL HAVE AN INTEREST RATE OF 3.500%

* MARTIN MARIETTA MATERIALS INC SAYS 2047 FIXED RATE NOTES WILL MATURE ON DECEMBER 15, 2047 AND WILL HAVE AN INTEREST RATE OF 4.250%

* MARTIN MARIETTA SAYS OFFERING'S PROCEEDS EXPECTED TO BE USED TO REFINANCE IN FULL AT MATURITY $300 MILLION AMOUNT OF CO'S EXISTING 6.60% SENIOR NOTES DUE 2018 Source text [bit.ly/2oX4JZ1] Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below