BRIEF-Marvell Technology Q4 Non-Gaap EPS $0.32 From Continuing Operations

March 8 (Reuters) - Marvell Technology Group Ltd:
* REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2018 FINANCIAL RESULTS
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.32 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.10 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES Q1 2019 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29 TO $0.33 FROM CONTINUING OPERATIONS
* SEES Q1 2019 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.22 TO $0.26 FROM CONTINUING OPERATIONS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.31 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q1 GAAP AND NON-GAAP GROSS MARGINS ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 62% TO 63%
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.29 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: