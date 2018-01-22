FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#公司新闻(英文)
January 22, 2018 / 11:53 AM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Matador Resources Company Announces Strategic Relationship With Plains All American Pipeline In Rustler Breaks

2 分钟阅读

Matador Resources Co:

* MATADOR RESOURCES COMPANY ANNOUNCES STRATEGIC RELATIONSHIP WITH PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE IN RUSTLER BREAKS

* MATADOR RESOURCES-STRATEGIC RELATIONSHIP TO GATHER AND TRANSPORT CRUDE OIL FOR MATADOR, THIRD-PARTY CUSTOMERS IN AND AROUND RUSTLER BREAKS ASSET AREA

* MATADOR RESOURCES- ANOTHER UNIT OF PLAINS HAS AGREED TO PURCHASE MATADOR‘S OIL PRODUCTION IN RUSTLER BREAKS ASSET AREA, IN WOLF ASSET AREA IN TEXAS​

* MATADOR RESOURCES -STRATEGIC RELATIONSHIP BETWEEN A UNIT OF CO‘S 51%-OWNED MIDSTREAM JV, SAN MATEO MIDSTREAM AND UNIT OF PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE​

* MATADOR -PLAINS TO CONSTRUCT EXTENSION FROM LONG-HAUL OIL PIPELINE SYSTEM IN TEXAS TO CENTRAL DELIVERY POINT ON SAN MATEO‘S CRUDE OIL PIPELINE SYSTEM

* MATADOR RESOURCES CO - ‍MATADOR‘S AGREEMENT WITH PLAINS ALLOWS FOR OPTIONALITY IN GETTING ITS CRUDE OIL TO OTHER MARKETS FROM MIDLAND​

* MATADOR RESOURCES CO - EXPECTS PLAINS MAINLINE EXTENSION CONSTRUCTION WILL BE COMPLETE IN Q2 OR EARLY IN Q3 OF 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below