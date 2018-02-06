BRIEF-MDU Resources Announces Q4 Earnings Per Share $0.59 From Continuing Operations

Feb 6 (Reuters) - MDU Resources Group Inc:
* MDU RESOURCES ANNOUNCES 2017 FINANCIAL RESULTS, INITIATES GUIDANCE FOR 2018
* RECORDED A BENEFIT IN Q4 OF $39.5 MILLION, OR 20 CENTS PER SHARE, TO ITS 2017 EARNINGS ATTRIBUTABLE TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* SEES 2018 CONSTRUCTION SERVICES REVENUES IN RANGE OF $1.45 BILLION TO $1.60 BILLION
* COMPANY, ON A CONSOLIDATED BASIS, ANTICIPATES 5 TO 8 PERCENT LONG-TERM COMPOUND ANNUAL GROWTH ON EARNINGS PER SHARE
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.33 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: