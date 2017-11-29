FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Medicines Company Announces Definitive Agreement To Sell Its Infectious Disease Business Unit To Melinta Therapeutics
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
深度分析
调查：英退谈判出现进展迹象 无序退欧机率下滑--分析师
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
国际财经
全球钢铁过剩产能谁之过？ 中国与美国看法难有交集
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 中午12点12分 / 2 天前

BRIEF-Medicines Company Announces Definitive Agreement To Sell Its Infectious Disease Business Unit To Melinta Therapeutics

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Medicines Co:

* THE MEDICINES COMPANY ANNOUNCES DEFINITIVE AGREEMENT TO SELL ITS INFECTIOUS DISEASE BUSINESS UNIT TO MELINTA THERAPEUTICS

* MEDICINES - TO SELL INFECTIOUS DISEASE BUSINESS UNIT TO MELINTA THERAPEUTICS FOR $270 MILLION IN UPFRONT CONSIDERATION AND GUARANTEED PAYMENTS

* MEDICINES - DEAL INCLUDES TIERED ROYALTY PAYMENTS OF 5% TO 25% ON WORLDWIDE NET SALES OF VABOMERE, ORBACTIV AND MINOCIN IV, AMONG OTHER THINGS

* MEDICINES CO - MELINTA TO PAY DEAL CONSIDERATION, INCLUDING $165 MILLION IN CASH, PAID AT CLOSING, MELINTA SHARES WITH A MARKET OF $55 MILLION, AMONG OTHERS

* MEDICINES CO - ‍CONCURRENT WITH EXECUTION OF DEAL, CO RECEIVED BINDING COMMITMENT FROM DEERFIELD MANAGEMENT AFFILIATE

* MEDICINES CO - DEERFIELD MANAGEMENT ‍AFFILIATE COMMITTED TO PROVIDE FINANCING TO MELINTA IN CONNECTION WITH DEAL,TO PROVIDE A $100 MILLION CREDIT FACILITY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below