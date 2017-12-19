FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Meet Group Expects Q4 And Full Year Revenue To Be At Or Above High End Of Prior Outlook
频道
专题
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
狗年展望
跨境资金流动管理“量入为出” 中国对外投资将恢复增长
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
深度分析
焦点：防错配风险中国险企投资戴紧箍咒 长期资产面临“僧多粥少”
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
深度分析
2018年全球经济的三大威胁：央行、贸易与泡沫
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 19, 2017 / 12:38 PM / a day ago

BRIEF-Meet Group Expects Q4 And Full Year Revenue To Be At Or Above High End Of Prior Outlook

1 分钟阅读

Dec 19 (Reuters) - Meet Group Inc:

* THE MEET GROUP ANNOUNCES SELECTED PRELIMINARY FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS

* MEET GROUP INC - EXPECTS Q4 AND FULL YEAR 2017 REVENUE TO BE AT OR ABOVE HIGH END OF PRIOR OUTLOOK

* MEET GROUP INC - SEES Q4 REVENUE TO BE AT OR ABOVE HIGH END OF ITS PRIOR OUTLOOK OF $36.5 MILLION TO $38 MILLION

* MEET GROUP INC - SEES Q4 ADJUSTED EBITDA TO BE NEAR OR ABOVE HIGH END OF ITS PRIOR OUTLOOK OF $7.5 MILLION TO $9.5 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below