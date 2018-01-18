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January 18, 2018 / 5:17 AM / in a day

BRIEF-Mellanox confirms receipt of director nominations from Starboard Value

1 分钟阅读

Jan 18 (Reuters) - Mellanox Technologies Ltd:

* MELLANOX CONFIRMS RECEIPT OF DIRECTOR NOMINATIONS FROM STARBOARD VALUE

* MELLANOX TECHNOLOGIES- AFFILIATES OF STARBOARD VALUE HAVE NOMINATED NINE DIRECTOR CANDIDATES TO STAND FOR ELECTION TO BOARD AT ANNUAL GENERAL MEETING

* MELLANOX TECHNOLOGIES - ‍DESPITE ONGOING DISCUSSIONS, “STARBOARD MADE NO ATTEMPT TO DISCUSS THEIR NOMINEES WITH US BEFORE PUBLICLY NOMINATING DIRECTOR CANDIDATES”​

* MELLANOX TECHNOLOGIES- ‍MEMBERS OF BOARD AND SENIOR MANAGEMENT TEAM HELD NUMEROUS DISCUSSIONS AND MEETINGS WITH STARBOARD DURING PAST SEVERAL MONTHS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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