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BRIEF-Merck Provides Update On Keynote-061, A Phase 3 Study Of Keytruda (Pembrolizumab)
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#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 10:01 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Merck Provides Update On Keynote-061, A Phase 3 Study Of Keytruda (Pembrolizumab)

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Merck & Co Inc:

* MERCK PROVIDES UPDATE ON KEYNOTE-061, A PHASE 3 STUDY OF KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS WITH GASTRIC OR GASTROESOPHAGEAL JUNCTION ADENOCARCINOMA

* MERCK PROVIDES UPDATE ON KEYNOTE-061, A PHASE 3 STUDY OF KEYTRUDA® (PEMBROLIZUMAB) IN PREVIOUSLY TREATED PATIENTS WITH GASTRIC OR GASTROESOPHAGEAL JUNCTION ADENOCARCINOMA

* MERCK & CO INC - PIVOTAL PHASE 3 KEYNOTE-061 TRIAL DID NOT MEET ITS PRIMARY ENDPOINT

* MERCK & CO INC - CONTINUE TO EVALUATE KEYTRUDA FOR GASTRIC OR GEJ ADENOCARCINOMA THROUGH KEYNOTE-062

* MERCK - CONTINUE TO EVALUATE KEYTRUDA FOR GASTRIC OR GEJ ADENOCARCINOMA THROUGH KEYNOTE-062

* MERCK - ALSO CONTINUE TO EVALUATE KEYTRUDA FOR GASTRIC OR GEJ ADENOCARCINOMA WITH KEYNOTE-585

* MERCK - PROGRESSION FREE SURVIVAL IN PD-L1 POSITIVE POPULATION DID NOT SHOW STATISTICAL SIGNIFICANCE IN KEYNOTE-061

* MERCK & CO INC - NO NEW SAFETY SIGNALS WERE IDENTIFIED IN KEYNOTE-061 Source text for Eikon: Further company coverage:

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