FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer
频道
专题
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
深度分析
欧央行总裁德拉吉无视批评意见 坚持向区内经济注资承诺
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
深度分析
焦点：冬季气荒效应发酵 LNG船改道转往中国且费率攀升
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
深度分析
分析：中国汽车终于要打入西方市场了？
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
December 14, 2017 / 9:56 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Mercury Systems Confirms It Is In Negotiations To Acquire Themis Computer

1 分钟阅读

Dec 14 (Reuters) - Mercury Systems Inc:

* MERCURY SYSTEMS INC SAYS CONFIRMED IT IS IN NEGOTIATIONS TO ACQUIRE THEMIS COMPUTER - SEC FILING

* MERCURY SYSTEMS INC - CO NOTED THAT PARTIES ARE STILL IN NEGOTIATIONS RELATING TO DEFINITIVE TERMS AND DOCUMENTATION FOR PROPOSED TRANSACTION

* MERCURY SYSTEMS INC -DEAL PURCHASE PRICE IS EXPECTED TO BE $175 MILLION IN CASH, SUBJECT TO NET WORKING CAPITAL AND NET DEBT ADJUSTMENTS

* MERCURY SYSTEMS INC - IF COMPLETED, DEAL & RELATED TRANSACTION EXPENSES ARE EXPECTED TO BE FUNDED THROUGH MERCURY‘S EXISTING REVOLVING CREDIT FACILITY

* MERCURY SYSTEMS INC - ACQUISITION, IF COMPLETED, IS EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO MERCURY'S ADJUSTED EPS Source text: [bit.ly/2o5jwQR] Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below