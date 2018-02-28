BRIEF-Merit Medical Q4 GAAP Earnings Per Share $0.13

Feb 28 (Reuters) - Merit Medical Systems Inc:
* MERIT MEDICAL REPORTS RESULTS FOR FOURTH QUARTER AND YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017; MERIT MEETS RANGE OF 2017 GUIDANCE; GIVES 2018 GUIDANCE
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.33
* SEES FY 2018 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.57 TO $1.69
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.32, REVENUE VIEW $187.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.51, REVENUE VIEW $822.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: