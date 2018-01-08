FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Merus And Simcere Announce Strategic Collaboration On Multiple Bispecific Antibodies
频道
专题
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
科技电子
丰田公布专为企业打造的自动驾驶概念车 2020年代初测试
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
财经视点
上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
时事要闻
朝鲜称将派遣高官和运动员代表团参加韩国平昌冬奥会--韩国官员
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
January 8, 2018 / 12:11 PM / a day ago

BRIEF-Merus And Simcere Announce Strategic Collaboration On Multiple Bispecific Antibodies

1 分钟阅读

Jan 8 (Reuters) - Simcere Pharmaceutical Group (IPO-SMPT.HK):

* MERUS AND SIMCERE ANNOUNCE STRATEGIC COLLABORATION ON MULTIPLE BISPECIFIC ANTIBODIES

* MERUS - AGREED TO GRANT SIMCERE EXCLUSIVE LICENSE TO DEVELOP & COMMERCIALIZE IN CHINA 3 BISPECIFIC ANTIBODIES USING CO‘S BICLONICS TECHNOLOGY PLATFORM

    * MERUS NV- CO TO BE ELIGIBLE TO GET UPFRONT & MILESTONE PAYMENTS CONTINGENT UPON SIMCERE ACHIEVING CERTAIN SPECIFIED DEVELOPMENT & COMMERCIAL GOALS

    * MERUS NV - MERUS WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES OF ANY PRODUCTS RESULTING FROM COLLABORATION IN CHINA FROM SIMCERE

    * MERUS NV - SIMCERE WILL BE ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED ROYALTY PAYMENTS ON SALES OUTSIDE OF CHINA FROM MERUS

    * MERUS NV - ADDITIONAL FINANCIAL DETAILS WERE NOT DISCLOSED UNDER COLLABORATION WITH SIMCERE Source text for Eikon: Further company coverage:

    我们的标准：汤森路透“信任原则”
    0 : 0
    • narrow-browser-and-phone
    • medium-browser-and-portrait-tablet
    • landscape-tablet
    • medium-wide-browser
    • wide-browser-and-larger
    • medium-browser-and-landscape-tablet
    • medium-wide-browser-and-larger
    • above-phone
    • portrait-tablet-and-above
    • above-portrait-tablet
    • landscape-tablet-and-above
    • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
    • portrait-tablet-and-below
    • landscape-tablet-and-below