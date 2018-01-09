BRIEF-Meta Financial Group To Acquire Crestmark Bancorp

Jan 9 (Reuters) - Meta Financial Group Inc:
* META FINANCIAL GROUP, INC.® ANNOUNCES AGREEMENT TO ACQUIRE CRESTMARK BANCORP, INC.
* META FINANCIAL GROUP - DEAL VALUE, BASED ON CLOSING PRICE OF META SHARES ON JANUARY 8, 2018 OF $91.35, IS $320.6 MILLION, OR $242.08/CRESTMARK SHARE
* META FINANCIAL - CRESTMARK SHAREHOLDERS TO GET 2.65 SHARES OF META COMMON STOCK FOR EACH SHARE OF CRESTMARK COMMON STOCK
* META FINANCIAL - DEAL INTENDED TO QUALIFY AS A TAX-FREE REORGANIZATION FOR US FEDERAL INCOME TAX PURPOSES
* META FINANCIAL GROUP INC - TRANSACTION EXPECTED TO BE 10% ACCRETIVE TO FISCAL YEAR 2019 EARNINGS PER SHARE
* META FINANCIAL - EXISTING SHAREHOLDERS OF META EXPECTED TO OWN ABOUT 75 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF META
* META FINANCIAL - CRESTMARK SHAREHOLDERS EXPECTED TO OWN ABOUT 25 PERCENT OF OUTSTANDING SHARES OF META
* META FINANCIAL GROUP INC - EXPECTED TO BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO 2018 EARNINGS PER SHARE, EXCLUDING MERGER COSTS
* META FINANCIAL GROUP INC - UPON CLOSING OF TRANSACTION, CRESTMARK WILL OPERATE AS A DIVISION OF METABANK Source text for Eikon: Further company coverage: