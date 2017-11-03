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BRIEF-Metall Zug cuts FY operating result outlook
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#瑞士市场报道
2017年11月3日 / 下午5点18分 / 更新于 15 小时前

BRIEF-Metall Zug cuts FY operating result outlook

1 分钟阅读

Nov 3 (Reuters) - METALL ZUG AG:

* SALES IN HOUSEHOLD APPLIANCES BUSINESS UNIT IN2017 ARE LIKELY TO SLIGHTLY FALL SHORT OF PREVIOUS YEAR‘S LEVEL​

* ‍IN INFECTION CONTROL BUSINESS UNIT, SOME PROJECTS IN LIFE SCIENCE SEGMENT WILL BE DELAYED INTO 2018​

* ‍UNSATISFACTORY STATUS OF RESTRUCTURING OF LIFE SCIENCE SEGMENT IS IMPACTING ON RESULT​

* ‍OPERATING RESULT FOR 2017 IS THEREFORE LIKELY TO AMOUNT TO AROUND CHF 75 MILLION (2016: CHF 94 MILLION)​

* ‍PROJECTED A SLIGHTLY LOWER OPERATING RESULT FOR 2017 AS A WHOLE COMPARED WITH PREVIOUS YEAR (CHF 94 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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