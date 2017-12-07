BRIEF-Methode Electronics Reports Q2 Earnings Per Share $0.64

Dec 7 (Reuters) - Methode Electronics Inc:
* METHODE ELECTRONICS, INC. REPORTS FISCAL 2018 SECOND-QUARTER SALES AND EARNINGS
* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q2 REVENUE $230.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $216 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.59, REVENUE VIEW $877.1 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* METHODE ELECTRONICS - Q2 FISCAL 2018 INCLUDES NET SALES FROM NEW ACQUISITIONS OF $7 MILLION FROM PACIFIC INSIGHT & $9.1 MILLION FROM PROCOPLAST Source text for Eikon: Further company coverage: