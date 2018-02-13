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公司新闻(英文)
February 13, 2018 / 10:28 PM / 更新于 8 hours ago

BRIEF-Metlife Says Management Identified Material Weakness Related To Group Annuity Reserves

1 分钟阅读

Feb 13 (Reuters) - Metlife Inc:

* METLIFE INC SAYS MANAGEMENT HAS IDENTIFIED A MATERIAL WEAKNESS RELATED TO GROUP ANNUITY RESERVES

* SAYS WILL HIRE THIRD PARTY ADVISORS TO CONDUCT COMPREHENSIVE EXAMINATION LED BY CHIEF RISK OFFICER‍​

* SEES CORPORATE & OTHER ADJUSTED LOSS OF $700-$900 MILLION AFTER-TAX IN 2018 EX. EXPENSE INITIATIVE COSTS‍​

* SAYS INTIAL STEPS TO REMEDIATE MATERIAL WEAKNESS INCLUDE CORRECT ADMINISTRATIVE PRACTICES OF RELEASING RESERVES TO ENSURE IMPROVEMENTS ARE MADE

* SAYS MAINTAINING AVERAGE. 2018-2019 FCF TARGET OF 65-75 PCT‍​

* METLIFE SAYS TO REVISE NET INCOME FOR 2016 AND PRIOR YEARS TO INCLUDE A $241 MILLION POST-TAX RESERVE CHARGE Source text: bit.ly/2EE7HZ6 Further company coverage:

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