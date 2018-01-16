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January 16, 2018 / 12:45 PM / 2 days ago

BRIEF-Metropolitan Bank Holding says Bank Does Not Accept Cryptocurrency-Related Wire Transfers From Non-U.S. Entities

1 分钟阅读

Jan 16 (Reuters) - Metropolitan Bank Holding Corp:

* METROPOLITAN BANK HOLDING CORP - BANK DOES NOT ACCEPT CRYPTOCURRENCY-RELATED WIRE TRANSFERS FROM NON-U.S. ENTITIES

* METROPOLITAN BANK - LAST WEEK, IT SENT OUT A REMINDER TO CUSTOMERS OF POLICY AGAINST ACCEPTING CRYPTOCURRENCY-RELATED WIRE TRANSFERS FROM NON-U.S. ENTITIES

* METROPOLITAN BANK - LAST WEEK‘S REMINDER TO CUSTOMERS IS NOT A NEW POLICY FOR BANK AND “WAS NOT DUE TO ANY ”INCIDENT OF INTERNATIONAL FRAUD.“” Source text for Eikon: Further company coverage:

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