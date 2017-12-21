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BRIEF-MGIC Investment Receives Summary Of Proposed Changes To The Private Mortgage Insurer Eligibility Requirements
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#公司新闻(英文)
December 21, 2017 / 11:22 PM / 4 days ago

BRIEF-MGIC Investment Receives Summary Of Proposed Changes To The Private Mortgage Insurer Eligibility Requirements

1 分钟阅读

Dec 21 (Reuters) - Mgic Investment Corp:

* MGIC INVESTMENT SAYS ON DEC 18, RECEIVED A SUMMARY OF PROPOSED CHANGES TO THE PRIVATE MORTGAGE INSURER ELIGIBILITY REQUIREMENTS - SEC FILING

* MGIC INVESTMENT - FEDERAL HOUSING FINANCE AGENCY INFORMED CO IT HAS NOT YET TAKEN A POSITION ON FANNIE MAE‘S AND FREDDIE MAC‘S RECOMMENDED CHANGES

* MGIC INVESTMENT - IF FANNIE MAE, FREDDIE MAC RECOMMENDED CHANGES ADOPTED WITH AN EFFECTIVE DATE IN Q4 2018, CO EXPECTS CERTAIN ASSUMPTIONS FOR MGIC

* MGIC INVESTMENT - EXPECTS THAT AT EFFECTIVE DATE, MGIC WOULD CONTINUE TO HAVE AN EXCESS OF “AVAILABLE ASSETS” OVER “MINIMUM REQUIRED ASSETS”

* MGIC INVESTMENT SAYS MGIC WOULD CONTINUE TO BE ABLE TO PAY QTRLY DIVIDENDS TO HOLDING CO AT $50 MILLION QTRLY RATE AT WHICH THEY WERE PAID IN Q4 2017

* MGIC INVESTMENT CORP - EXPECTS CASH AT HOLDING COMPANY DURING Q4 OF 2018 WOULD INCREASE OVER WHAT IT IS EXPECTED TO BE AT DECEMBER 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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