BRIEF-MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING

Oct 5 (Reuters) - Michael Kors Holdings Ltd:
* MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED ANNOUNCES PROPOSED SENIOR NOTES OFFERING
* NOTES WILL BE ISSUED TO FINANCE, IN PART, CO‘S PENDING ACQUISITION OF JIMMY CHOO PLC
* PROCEEDS OF NOTES WILL BE HELD IN ESCROW UNTIL IMMEDIATELY PRIOR TO CONSUMMATION OF ACQUISITION
* MICHAEL KORS (USA) INC, A UNIT OF CO, INTENDS TO COMMENCE AN OFFERING OF SENIOR NOTES
* NOTES WILL BE SENIOR UNSECURED NOTES AND WILL BE GUARANTEED BY COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: