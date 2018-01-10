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BRIEF-Molina Healthcare Says New Mexico Human Services Department Notified Co's New Mexico Health Plan That It Was Not Selected For Tentative Award Of Contract
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#公司新闻(英文)
January 10, 2018 / 2:29 PM / 更新于 20 hours ago

BRIEF-Molina Healthcare Says New Mexico Human Services Department Notified Co's New Mexico Health Plan That It Was Not Selected For Tentative Award Of Contract

1 分钟阅读

Jan 10 (Reuters) - Molina Healthcare Inc:

* MOLINA HEALTHCARE - NEW MEXICO HUMAN SERVICES DEPARTMENT NOTIFIED CO‘S NEW MEXICO HEALTH PLAN THAT IT WAS NOT SELECTED FOR TENTATIVE AWARD OF CONTRACT

* MOLINA HEALTHCARE - TENTATIVE AWARD DOES NOT AFFECT NEW MEXICO PLAN‘S CURRENT CONTRACT WITH NEW MEXICO HSD, WHICH RUNS TO DEC 31, 2018

* MOLINA HEALTHCARE- MEDICAID PREMIUM REVENUE OF NEW MEXICO PLAN, UNDER CENTENNIAL CARE CONTRACT, AMOUNTED $893MLN FOR 9 MONTHS ENDED SEPT 30, 2017

* MOLINA HEALTHCARE SAYS FOR FISCAL YEAR 2017, CO EXPECTS THAT NEW MEXICO HEALTH PLAN WILL NOT BE PROFITABLE Source text: [bit.ly/2mhlV7d] Further company coverage:

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