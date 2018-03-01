FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#世界移动通信大会
#半岛局势
#比特币
#路透调查
#狗年展望
#图片精选
公司新闻(英文)
March 1, 2018 / 12:26 PM / a day ago

BRIEF-Monarques Gold Reports Q2 Earnings Per Share C$0.003

1 分钟阅读

March 1 (Reuters) - Monarques Gold Corp:

* MONARQUES GOLD REPORTS ITS SECOND QUARTER RESULTS

* ‍ REVENUE OF $10.3 MILLION AND EBITDA OF $0.5 MILLION IN Q2​

* Q2 EARNINGS PER SHARE C$0.003

* MONARQUES GOLD - ‍ WILL ASSESS POSSIBILITY OF RESTARTING BEACON MILL IN H2 2018 TO ACCOMMODATE ANTICIPATED INCREASE IN DEMAND

* MONARQUES GOLD QTRLY ‍PRODUCTION CASH COST OF $1,338 (US $1,052) PER OUNCE AT BEAUFOR MINE​

* MONARQUES GOLD QTRLY ‍PRODUCTION AND SALE OF 5,444 OUNCES OF GOLD IN Q2 AT BEAUFOR MINE, UP 62% OVER PRODUCTION IN PRIOR QUARTER BY PREVIOUS OWNER​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below