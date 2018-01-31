BRIEF-Mondelēz International Reports Net Tax Benefit Of $59 Million In Q4​

Jan 31 (Reuters) - Mondelez International Inc:
* MONDELEZ-QTRLY NET REVENUE $6,966 MILLION VERSUS $6770 MILLION
* ENACTMENT OF U.S. TAX REFORM IN DECEMBER 2017 RESULTED IN A DISCRETE NET TAX BENEFIT OF $59 MILLION IN Q4
* MONDELEZ SAYS FOR 2018, COMPANY EXPECTS ORGANIC NET REVENUE TO INCREASE 1 TO 2 PERCENT
* COMPANY ALSO EXPECTS DOUBLE-DIGIT ADJUSTED EPS GROWTH ON A CONSTANT-CURRENCY BASIS FOR 2018
* MONDELEZ SAYS EXPECTS 2018 ADJUSTED OPERATING INCOME MARGIN OF APPROXIMATELY 17 PERCENT
* MONDELEZ - 2018 OUTLOOK INCLUDES EXPECTED ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE IN LOW-TO-MID 20 PERCENT RANGE, INCLUDING CURRENT VIEW OF EXPECTED IMPACT OF TAX REFORM
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.56, REVENUE VIEW $6.97 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.37, REVENUE VIEW $26.44 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: