BRIEF-Moneygram And Ant Financial Announce Termination Of Amended Merger Agreement

Jan 2 (Reuters) - Moneygram International Inc:
* MONEYGRAM AND ANT FINANCIAL ANNOUNCE TERMINATION OF AMENDED MERGER AGREEMENT
* MONEYGRAM INTERNATIONAL INC - COMPANIES COMMIT TO NEW STRATEGIC COOPERATION
* MONEYGRAM - COS MUTUALLY AGREED TO TERMINATE AMENDED MERGER AGREEMENT FOLLOWING INABILITY TO OBTAIN APPROVAL FOR DEAL FROM CFIUS
* MONEYGRAM - CO, ANT FINANCIAL ALSO PLAN TO WORK TOGETHER ON “NEW STRATEGIC INITIATIVES” IN REMITTANCE AND DIGITAL PAYMENTS MARKETS
* MONEYGRAM INTERNATIONAL INC - ANT FINANCIAL PAID CO A $30 MILLION TERMINATION FEE
* MONEYGRAM - COS TO DEVELOP INITIATIVES FOR LOW-COST MONEY TRANSFER SERVICES INTO CHINA, INDIA, PHILIPPINES, OTHER ASIAN MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage: