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BRIEF-Moneygram And Ant Financial Announce Termination Of Amended Merger Agreement
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January 2, 2018 / 9:22 PM / 更新于 7 hours ago

BRIEF-Moneygram And Ant Financial Announce Termination Of Amended Merger Agreement

1 分钟阅读

Jan 2 (Reuters) - Moneygram International Inc:

* MONEYGRAM AND ANT FINANCIAL ANNOUNCE TERMINATION OF AMENDED MERGER AGREEMENT

* MONEYGRAM INTERNATIONAL INC - COMPANIES COMMIT TO NEW STRATEGIC COOPERATION

* MONEYGRAM - COS MUTUALLY AGREED TO TERMINATE AMENDED MERGER AGREEMENT FOLLOWING INABILITY TO OBTAIN APPROVAL FOR DEAL FROM CFIUS

* MONEYGRAM - CO, ANT FINANCIAL ALSO PLAN TO WORK TOGETHER ON “NEW STRATEGIC INITIATIVES” IN REMITTANCE AND DIGITAL PAYMENTS MARKETS

* MONEYGRAM INTERNATIONAL INC - ANT FINANCIAL PAID CO A $30 MILLION TERMINATION FEE

* MONEYGRAM - COS TO DEVELOP INITIATIVES FOR LOW-COST MONEY TRANSFER SERVICES INTO CHINA, INDIA, PHILIPPINES, OTHER ASIAN MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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