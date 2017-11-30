FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Moody's Says Pharma Manufacturers, Distributors Face Rising Risks Related To U.S. Opioid Crisis
频道
专题
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
比特币
比特币飙破11000美元后回落 短线惊惊涨引发泡沫疑虑
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
中国财经
财新中国11月制造业PMI降至五个月低点50.8 产出预期指数创纪录低点
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#公司新闻(英文)
2017年11月30日 / 下午3点19分 / 更新于 11 小时前

BRIEF-Moody's Says Pharma Manufacturers, Distributors Face Rising Risks Related To U.S. Opioid Crisis

1 分钟阅读

Nov 30 (Reuters) - Moody‘s:

* MOODY‘S SAYS PHARMA MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS FACE RISING RISKS RELATED TO U.S. OPIOID CRISIS

* MOODY‘S ON U.S. OPIOID CRISIS - BRANDED,GENERIC DRUG COS,DRUG DISTRIBUTORS WILL BE INCREASINGLY EXPOSED TO DECLINING PRODUCT SALES, RISING LEGAL RISKS

* MOODY‘S SAYS ABILITY OF PHARMA MANUFACTURERS,DISTRIBUTORS TO FACE RISKS RELATED TO U.S. OPIOID CRISIS WILL DEPEND ON SCALE,DIVERSITY,LIQUIDITY, OTHERS

* MOODY‘S SAYS AMONG COS,J&J IS SUFFICIENTLY STRONG TO ABSORB U.S. OPIOID-RELATED RISKS, WHILE ENDO PHARMACEUTICALS & TEVA HAVE MORE LIMITED FLEXIBILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below