BRIEF-Moog Posts Q1 Adj. Earnings Per Share $0.93

Jan 26 (Reuters) - Moog Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES FY GAAP EARNINGS PER SHARE ABOUT $3.43 INCLUDING ITEMS
* TOTAL AIRCRAFT CONTROLS SEGMENT SALES IN QUARTER WERE $279 MILLION, UP 4% YEAR OVER YEAR
* FORECAST 2018 CASH FLOW FROM OPERATIONS, INCLUDING INCREMENTAL ACCELERATED PENSION CONTRIBUTIONS, OF $180 MILLION
* RECENT TAX ACT CHANGES RESULTED IN A ONE-TIME CHARGE IN QUARTER BUT TO SEE BENEFITS LONGER-TERM
* RECENT TAX ACT CHANGES RESULTED IN A ONE-TIME CHARGE FOR CO IN QUARTER BUT CO WILL SEE BENEFITS LONGER-TERM
* SEES FY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $4.10, +/- $0.20, UNCHANGED FROM 90 DAYS AGO, EXCLUDING IMPACTS OF TAX ACT
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.17 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 REVENUE VIEW $2.62 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: