BRIEF-Mosaic Co Posts Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.34

Feb 19 (Reuters) - Mosaic Co:
* THE MOSAIC COMPANY REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS
* RECORDS A $458 MILLION NON-CASH CHARGE IN QUARTER RELATED TO CHANGES IN U.S. TAX LEGISLATION
* Q4 LOSS PER SHARE INCLUDED A NEGATIVE IMPACT OF $1.57 PER SHARE, PRIMARILY RELATED TO NON-CASH CHARGES ON U.S. TAX REFORM
* NET SALES IN PHOSPHATES SEGMENT WERE $1.0 BILLION FOR Q4, UP FROM $896 MILLION LAST YEAR, DRIVEN BY HIGHER AVERAGE REALIZED SALES PRICES
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE IN $1.00 - $1.50 RANGE
* ANTICIPATES ABOUT A $200 MILLION REDUCTION IN CASH TAXES PAID OVER NEXT FIVE YEAR PERIOD
* SEES Q1 POTASH SALES VOLUMES 1.7 MILLION TONNES - 2.0 MILLION TONNES
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES $900 MILLION - $1,100 MILLION
* SEES Q1 PHOSPHATES SALES VOLUMES 1.9 MILLION TONNES - 2.2 MILLION TONNES
* SEES 2018 PHOSPHATES SALES VOLUMES 8.2 MILLIONS OF TONNES - 9.0 MILLIONS OF TONNES
* SEES 2018 SALES VOLUMES FOR MOSAIC FERTILIZANTES 9.5 MILLIONS OF TONNES - 10.3 MILLIONS OF TONNES
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.28, REVENUE VIEW $1.91 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.28 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 AVERAGE DAP SELLING PRICE, FOB PLANT, WAS $348 PER TONNE, COMPARED TO $317 PER TONNE A YEAR AGO
* Q4 AVERAGE MOP SELLING PRICE, FOB PLANT, WAS $188 PER TONNE, UP FROM $169 PER TONNE A YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: