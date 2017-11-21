BRIEF-MOVADO GROUP Q3 ADJ EARNINGS PER SHARE $1.04 EXCLUDING ITEMS

Nov 21 (Reuters) - Movado Group Inc:
* Q3 SALES $190.7 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $176.4 MILLION
* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.85 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* MOVADO GROUP INC - COMPANY HAS DECIDED TO NO LONGER EXHIBIT ITS BRANDS AT ANNUAL BASELWORLD WATCH AND JEWELRY FAIR IN SWITZERLAND
* MOVADO GROUP INC - PLANS TO REINVEST APPROXIMATE $10 MILLION OF ANNUAL SAVINGS RELATED TO BASELWORLD IN OTHER MARKETING ACTIVITIES
* MOVADO GROUP INC - COMPANY RECORDED A PRE-TAX CHARGE OF $6.3 MILLION IN Q3 OF FISCAL 2018 AS PART OF ITS COST SAVINGS INITIATIVES
* MOVADO GROUP INC - CONTINUES TO EXPECT TO REALIZE APPROXIMATELY $12.0 MILLION OF SAVINGS IN FISCAL 2018 FROM COST SAVINGS INITIATIVES
* MOVADO GROUP - DOES NOT ANTICIPATE ANY SAVINGS IN OPERATING EXPENSES RELATED TO DECISION TO NOT EXHIBIT AT BASELWORLD WATCH AND JEWELRY FAIR FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: