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BRIEF-Movado Group Says ‍Entered Into An Amended And Restated License Agreement With Ferrari S.P.A.
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#公司新闻(英文)
2017年11月29日 / 晚上9点43分 / 1 天前

BRIEF-Movado Group Says ‍Entered Into An Amended And Restated License Agreement With Ferrari S.P.A.

1 分钟阅读

Nov 29 (Reuters) - Movado Group Inc:

* MOVADO GROUP SAYS ‍ENTERED INTO AN AMENDED AND RESTATED LICENSE AGREEMENT WITH FERRARI S.P.A. - SEC FILING​

* MOVADO GROUP INC - TERM HAS BEEN EXTENDED FROM DECEMBER 31, 2017 UNTIL DECEMBER 31, 2022

* MOVADO GROUP INC - ROYALTY CALCULATIONS HAVE BEEN REVISED

* MOVADO GROUP INC - AMENDED LICENSE AGREEMENT AMENDS AND RESTATES ORIGINAL LICENSE AGREEMENT BETWEEN LICENSOR AND COMPANY DATED MARCH 22, 2012

* MOVADO GROUP INC - EXCLUSIVE LICENSE HAS BEEN EXTENDED TO COVER ALL SCUDERIA FERRARI-BRANDED WATCHES WITH A SUGGESTED RETAIL PRICE UP TO EUR2,500 Source text: [bit.ly/2BA8plJ] Further company coverage:

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