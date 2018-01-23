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January 23, 2018 / 7:16 PM / 更新于 15 hours ago

BRIEF-Mukuba Announcement Of Letter Of Intent With Fogchain Inc.

1 分钟阅读

Mukuba Resources Ltd:

* MUKUBA ANNOUNCEMENT OF LETTER OF INTENT WITH FOGCHAIN INC.

* MUKUBA RESOURCES - TO COMPLETE BUSINESS COMBINATION WITH FOGCHAIN BY SHARE EXCHANGE, MERGER, AMONG OTHERS

* MUKUBA RESOURCES LTD - IN CONNECTION WITH PROPOSED TRANSACTION, CO INTENDS TO APPLY TO DELIST ITS COMMON SHARES FROM TSX VENTURE EXCHANGE

* MUKUBA RESOURCES - THE TRANSACTION IS ARM‘S LENGTH TRANSACTION, TO WILL CONSTITUTE REVERSE TAKEOVER OF CO BY FOGCHAIN, PURSUANT TO EXCHANGE POLICIES Source text for Eikon: Further company coverage:

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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