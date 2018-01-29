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January 29, 2018 / 11:15 AM / a day ago

BRIEF-Mylan And Biocon Receive Positive CHMP Opinion For Semglee, Biosimilar Insulin Glargine

1 分钟阅读

Jan 29 (Reuters) - Biocon Ltd:

* MYLAN AND BIOCON RECEIVE POSITIVE CHMP OPINION FOR SEMGLEE™, BIOSIMILAR INSULIN GLARGINE

* MYLAN NV - CHMP POSITIVE OPINION WILL BE CONSIDERED BY EUROPEAN COMMISSION

* MYLAN NV - EUROPEAN COMMISSION DECISION ON APPROVAL IS EXPECTED IN APRIL

* MYLAN NV - EUROPEAN COMMISSION DECISION ON APPROVAL IS EXPECTED IN APRIL

* MYLAN - IN ADDITION TO EUROPEAN SUBMISSION, MARKETING APPLICATIONS FOR SEMGLEE BEEN SUBMITTED IN AUSTRALIA, CANADA, U.S. & PLANNED FOR KEY EMERGING MARKETS Source text for Eikon: Further company coverage:

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