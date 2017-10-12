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BRIEF-N Brown posts H1 adjusted profit before tax ‍32.2​ mln stg
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#公司新闻(英文)
2017年10月12日 / 早上6点16分 / 7 天前

BRIEF-N Brown posts H1 adjusted profit before tax ‍32.2​ mln stg

1 分钟阅读

Oct 12 (Reuters) - N BROWN GROUP PLC:

* H1 REVENUE ROSE 5.6 PERCENT TO 453.4 MILLION STG

* INTERIM DIVIDEND 5.67 PENCEPER SHARE

* H1 ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX ‍32.2​ MILLION STG VERSUS 31.6 MILLION STG YEAR AGO

* ‍“IN LINE WITH OTHER RETAILERS, FX RATES REPRESENT A HEADWIND AND THIS WAS PARTICULARLY FELT THIS HALF​” - CEO

* H1 NET DEBT ‍305.7​ MILLION STG VERSUS 286.7 MILLION STG YEAR AGO

* ‍“CURRENT TRADING IS ON TRACK WITH OUR PLAN AND WE ARE FOCUSED AND WELL PREPARED FOR PEAK TRADING PERIOD AHEAD​” - CEO

* ‍ANNOUNCING PARTNERSHIPS WITH AMAZON FASHION (SIMPLY BE AND JACAMO), NAMSHI (SIMPLY BE) AND DEBENHAMS (JACAMO) TO SELL CAPSULE COLLECTIONS ONLINE​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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